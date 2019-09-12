Hediye Levent: Rusya ne İdlip’ten vazgeçecek ne de güvenli bölgeye göz yumacak

Fırat’ın doğusu konusunda sadece ABD’yi konuşuyoruz ancak sahada bir de Rusya var. Rusya’nın güvenli bölge girişimden hazzetmediğini ve cevabını İdlip üzerinden verdiğini biliyoruz ki, Türkiye’nin İdlip çevresindeki gözlem noktalarının bir kısmını taşımaya zorlayacak kadar kesin ve kararlı bir cevaptı. Bu gelişme ile birlikte Türkiye tarafı Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirdi ancak eli boş döndü. Yani Rusya ne İdlip’ten vazgeçecek ne de güvenli bölgeye göz yumacak gibi görünüyor. Bu durum göz önüne alındığında yukarıdaki soruyu “Türkiye, ABD ve Rusya’ya rağmen Fırat’ın doğusuna operasyon yapabilir mi?” Hava sahası konusunda Rusya’nın izni olmadan hareket etmek mümkün değil. Rusya, Türkiye’nin İdlip’teki varlığından rahatsızken Suriye’nin kuzeyinde geniş bir bölgeye girmesine yeşil ışık yakar mı?

Hediye Levent’in yazısı