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Yaramazlara biraz batar!

Hediye Levent: Moskova’da kurulan iki masada Rusya Türkiye’nin yanında değil karşısındaydı

Velhasıl Moskova’da taraflardan birinin Türkiye olduğu iki masa kuruldu. Masaların birinin üstünde sayısını İdliblilerin bile unuttuğu ve başarısızlıkla sonuçlanmış bir ateşkes girişimi daha vardı. Ölü doğdu. Ateşkesin başladığına dair haberlerle bozulduğuna dair bilgiler eş zamanlı gelmeye başladı.

İkincisinde, Türkiye’nin haklı söylemlerle dahil olduğu ancak saldırgan üslup ve hamlerle tansiyonu tırmandırdığı Libya’da ateşkes girişimi konuşuldu. Libya’daki ateşkes doğmadan öldü.

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Türkiye’nin bölgedeki her krizde kapısını çaldığı Rusya. Moskova’da kurulan son iki masada da Türkiye’nin yanında değil karşısında oturdu.

Hediye Levent’in yazısı

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