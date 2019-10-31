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Yaramazlara biraz batar!

Hediye Levent: Lübnan’daki göstericilerin farkı bir kez daha ortaya çıktı

İnsanlar yolsuzluktan, siyasi istikrarsızlıktan, derme çatma ekonomi politikalarından, işsizlikten, elektrik kesintilerinden, su krizlerinden, şahsi/grup ajandası ile hareket eden siyasetçilerin sorunların çözümünden çok uzak polemiklerinden, bölgedeki her gelişmenin ortasında kalan kırılgan bir ülke olmaktan ve daha birçok sorundan sıkılmış durumda.

Son 2 haftadır bütün dünya Lübnan’ın çok renkli, çok kimlikli ve dünyaya açık en az 2 dil konuşan genç nesline yakışan gösteriler izledi. Bölgede en küçük gösterinin kanlı çatışmalara dönüştüğü düşünüldüğünde Lübnan’daki göstericilerin farkı da dünyaya bakışı da bir kez daha ortaya çıkıyor. Hele bir de Lübnan ile neredeyse eş zamanlı başlayan Irak’taki gösterilerin seyri düşünüldüğünde…

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Ancak dışardan izlendiğinde “Keşke bölgedeki bütün gösteriler böyle olsa” diye düşündüren protestolar kritik bir eşiğe dayandı.

Hediye Levent’in yazısı

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