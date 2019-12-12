Hediye Levent: Libya’da hala savaşan taraflardan birini ‘dost’ saymak Türkiye’nin çıkarına mı?

Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda Akdeniz’deki enerji ve saha genişletme yarışına katılması oldukça normal bir durum. Tıpkı Yunanistan’ın, Mısır’ın, İsrail’in yaptığı gibi. Ancak henüz sahada şartların belirginleşmediği, iki hükümetli ve iki ordulu Libya’da taraf seçmek, hâlâ savaşan taraflardan birini ‘dost’ saymak Türkiye’nin çıkarına mı?

Hediye Levent’in yazısı