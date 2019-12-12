Hediye Levent: Libya’da hala savaşan taraflardan birini ‘dost’ saymak Türkiye’nin çıkarına mı?

Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda Akdeniz’deki enerji ve saha genişletme yarışına katılması oldukça normal bir durum. Tıpkı Yunanistan’ın, Mısır’ın, İsrail’in yaptığı gibi. Ancak henüz sahada şartların belirginleşmediği, iki hükümetli ve iki ordulu Libya’da taraf seçmek, hâlâ savaşan taraflardan birini ‘dost’ saymak Türkiye’nin çıkarına mı?
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Ermenilerin yeni patriği Sahak Maşalyan
85’inci Ermeni patrikliği seçiminin galibi episkopos Sahak Maşalyan oldu. Maşalyan 119 oydan 102’sini aldı.
Bugün, Orhan Pamuk da Erdoğan’ın ‘Nobel’i hak edenler’ listesinde!
Dün Nobel komitesinin ‘Türkiye’den bir terörist’e ödül verdiğini söylerken Prof. Aziz Sancar’ın hak ettiğini belirten ve dolayısıyla ülkeden iki isim Nobel aldığı için, “Orhan Pamuk’a ‘terörist’ dedi” yorumlarına neden olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Pamuk’u da ‘hak edenler’ listesine dahil etti.
Yeni yılda İstanbul Havalimanı’nda saatlik otopark ücreti 23, Esenboğa’da 17 lira
Havalimanlarında 2020 yılında uygulanacak yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi. İstanbul Havalimanı’nda saatlik otopark ücreti 21 liradan 23 liraya yükselirken, Ankara Esenboğa’da ise 17 lira oldu.
‘Duvara bantlanmış muz’un tarihi
Son günlerde sosyal medya İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eserini ti’ye alıp duruyor.
İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul çıkışı: Hafriyatla ada yapıp villa konduracaklarmış
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi kapsamında çıkarılan hafriyatla Marmara’da üç ada oluşturulup üzerine villalar konulmasının planlandığını, bunların uluslararası konut fuarlarında tanıtıldığını açıkladı.