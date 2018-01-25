Hediye Levent: Kürtler taraf seçmeye zorlanabilirler

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Kürtler, “ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi” konusunda ısrar etmeleri halinde Rusya’nın ve Şam’ın “ittifaklarını gözden geçir” mesajı verme amaçlı hamleleri ile taraf seçmeye zorlanabilirler.

Suriye’de yeni bir iç siyasi yapının kurulduğu ve bunun için Astana dahil uluslararası girişimlerin devam ettiği bir dönemde ABD ve Rusya arasında taraf seçmeye zorlanan Kürtlerin, Suriye içinde elde ettikleri kazanımları kaybetmeleri riski de doğuyor.

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Şam ve Rusya her ne kadar Kürtlerin kurulacak masaya oturmasına kesin gözüyle baksa da YPG’nin bekasına ilişkin ABD ve Rusya arasındaki hamleler en fazla Kürtleri etkileyecek gibi görünüyor.

Türkiye açısından;

Afrin operasyonu askeri ve siyasi açıdan Haseke’den Fırat Nehri’ne olan bölgede yoğunlaşan Kürtlere yıkıcı bir darbe vurmaz. Yine Rusya’nın operasyona yeşil ışık yakması “Kürt konusunda Rusya ve Şam ile Türkiye ortak bir politika yürütüyor” şeklinde okumaya yetmez.

Hediye Levent’in yazısı