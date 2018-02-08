Hediye Levent: IŞİD’in doğduğu zemine yönelik kafa yoran yok

Tekrar tekrar belirtmekte fayda var; Rakka ve Musul dahil Suriye’nin ve Irak’ın büyük kısmını IŞİD’den temizlemek sadece örgütü örgütsel anlamda çökertmeye yeter ancak zihniyet ve radikalizmi yaratan faktörler yeni IŞİD’ler yaratabilecek kadar güçlüyken böylesi hamleler ancak “geçici zaferler” olarak kalır.

Nitekim, Türkiye’nin Afrin, Suriye ordusunun İdlip operasyonları sürerken Suriye’den IŞİD’in bazı köylere saldırıp ele geçirdiği haberleri gelmeye başladı. Yine Irak’ta da bombalı eylemler dışında küçük de olsa örgütsel hareketlenmeler dikkat çekiyor.

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Sahadaki toz duman içinde “Hani IŞİD bitmişti?” soruları henüz görünür değil ancak örgütün yeniden görünür olmaya başlaması şaşırtıcı değil, devamı da gelecek gibi görünüyor. Çünkü;

-IŞİD gibi yapılar için yerel faktörler, uluslararası güç çekişmeleri ve nüfuz savaşlarının yarattığı boşluklar bir araya geldiğinde mükemmel bir zemin oluşturuyor.

-Her ne kadar taraflar çıkar mücadelesi çerçevesinde birbirlerine karşı kısır ve sorunun çözümünü pek de etkilemeyecek “IŞİD’i sen yarattın” suçlamalarına girişse de örgütün doğduğu zemine yönelik kafa yoran yok.

Hediye Levent’in yazısı