Hediye Levent: Hiçbir ülke kendi cihatçısının ülkesine geri dönmesini istemez

İdlip operasyonuna Türkiye dahil birçok ülke neden tepki gösteriyor? En önemli sebeplerden biri kentteki cihatçılar ve silahlı militanlar. Hiçbir ülke kendi cihatçısının ülkesine geri dönmesini istemez. 2011 yılından beri her ne kadar ÖSO kamuflajı altında lanse edilse de esas savaşı cihatçıların yürüttüğünü ve birçok yeri cihatçıların ele geçirdiğini unutmamak gerek. Kısacası, çok ama çok tehlikeliler ve ÖSO ve diğer toplama grupların aksine kontrol altında tutulmaları çok da kolay değil.
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a dokuz soru: Katar’dan mı emir alacaksın?
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İnce: Olmadığım yerde yalan söylemek koltuk sevdası değil de nedir?
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin seçim sonuçlarının değerlendirdiği parti meclisi (PM) toplantısına çağırılmamasını eleştirdi.
Soru önergeleri yanıtlanmayan CHP’den Yıldırım’a: Üzerinize düşeni yapın
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Çözüm ‘basit’: Trabzon’da pistten çıkan uçak ‘millet kıraathanesi’ olacak
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