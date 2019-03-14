Hediye Levent: Birçok gösterge, yeni IŞİD’lerin doğuşuna işaret ediyor

Konuyu iyice dağıtmadan biz IŞİD’in kadınları meselesine dönelim ve yazıyı sorularla bitirelim en iyisi. Çünkü IŞİD sonrası, etkilerini belki yıllarca hissedeceğimiz yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Gerçi mülteci kamplarında şahit olduklarım dahil birçok gösterge birkaç yıl içinde yeni IŞİD’lerin doğuşuna şahit olacağımıza işaret ediyor. Köklü ve çok boyutlu, yıllara yayılacak tedbirler alınmadan bu sorunun kökten çözülmesi şimdilik imkansız görünüyor. Böylesi tedbirler de henüz ufukta görünmüyor.

Hediye Levent’in yazısı