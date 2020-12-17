Hediye Levent: Biden’ın Suriye politikasının Trump kadar yıkıcı olmayacağı yönünde ümitler var

Diğer taraftan, Biden’ın Suriye politikasının Trump kadar yıkıcı ve sert olmayacağı yönünde ümitler var. Ancak aynı zamanda, İsrail’in Trump döneminde edindiği kazanımları geri çevirecek adımlar atmayacağı da açık. Suriye’ye yönelik İran ile ilişkilerini kesmesi, İsrail ile barış sürecini kabul etmesi dahil birçok konuda baskıların devam edeceğini tahmin etmek güç değil. Diğer taraftan İsrail ile normalleşme sürecini başlatan bölge ülkeleri de bu baskı süreçlerine katılacaktır.

Peki Suriye, İran ile ilişkilerini kesip İsrail ile dolaylı da olsa görüşmeyi kabul eder mi? Şam’daki mevcut havaya bakılırsa bu henüz mümkün değil. Şam da Tahran gibi Biden döneminin başlamasını bekliyor. Her ikisi de ABD’nin Rusya’ya, İran’a, İsrail’e, Suriye’ye velhasıl bölge ülkelerine yönelik yeni politikalarına göre duruşlarını belirleyecekler gibi görünüyor.

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Hediye Levent’in yazısı