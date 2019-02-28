Hediye Levent: ABD’nin oluşturmak istediği bölge Türkiye’nin istediğinden farklı

ABD cenahının güvenli veya tampon bölge açıklamaları kafaları daha da karıştırıyor. Bu açıklamalara göre ABD’nin oluşturmak istediği bölge Türkiye’nin istediğinden farklı. En azından Suriye Kürtleri meselesine iki tarafın tamamen farklı baktığı ortada. Tampon veya güvenli bölgeyi de Türkiye Kürtlere karşı, ABD ise Kürtler dahil müttefiklerini koruma amacı ile oluşturma niyetinde şimdilik. Bu modelin ortaya atılmasının tek sebebi ve amacı Kürtler değil elbette ancak Türkiye’nin son birkaç yıldır Suriye politikasının en önemli ayağını Suriye’deki Kürt oluşumlar konusu oluşturuyor. ABD ise, Suriye’deki vekalet savaşının çatışmalı sürecinin bitmesi ve çekişmenin siyasi platforma taşınması ile birlikte Kürtleri Suriye içindeki müttefik olarak değerlendiriyor.

Hediye Levent’in yazısı