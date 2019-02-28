Hediye Levent: ABD’nin oluşturmak istediği bölge Türkiye’nin istediğinden farklı

ABD cenahının güvenli veya tampon bölge açıklamaları kafaları daha da karıştırıyor. Bu açıklamalara göre ABD’nin oluşturmak istediği bölge Türkiye’nin istediğinden farklı. En azından Suriye Kürtleri meselesine iki tarafın tamamen farklı baktığı ortada. Tampon veya güvenli bölgeyi de Türkiye Kürtlere karşı, ABD ise Kürtler dahil müttefiklerini koruma amacı ile oluşturma niyetinde şimdilik. Bu modelin ortaya atılmasının tek sebebi ve amacı Kürtler değil elbette ancak Türkiye’nin son birkaç yıldır Suriye politikasının en önemli ayağını Suriye’deki Kürt oluşumlar konusu oluşturuyor. ABD ise, Suriye’deki vekalet savaşının çatışmalı sürecinin bitmesi ve çekişmenin siyasi platforma taşınması ile birlikte Kürtleri Suriye içindeki müttefik olarak değerlendiriyor.
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BNP Paribas: Türkiye’den seçim öncesi büyük manevralar geldi, resesyon yakın
BNP Paribas tarafından hazırlanan bir analizde Türkiye’nin yaklaşan seçimler öncesi ekonomiyi canlandırmak için ‘geniş ölçekli manevralar’ yaptığı, ‘birkaç çeyrek sürecek bir resesyona’ doğru gidildiği belirtildi.
İstismar mağdurlarının avukat gider ve masraflarını devlet karşılayacak
Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyacağı yeni projeye göre, istismar mağduru kadınlar, çocuklar, engelliler, kimsesizlerin davaları devlet tarafından sonuna kadar takip edilecek ve mağdur kişilerin avukat giderleri ve masrafları devlet tarafından karşılanacak.
DSP iyice havaya girdi: 31 Mart sonrası ana muhalefet görevini üstleniyoruz
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart yerel seçimlerinden 2023’e kadar Türkiye’nin ana muhalefet partisi görevini DSP’nin üstleneceğini öne sürdü.
Özhaseki’nin PKK’lılara ‘gerilla’ dediği Ekşi Sözlük başlığına engelleme
‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin PKK’lılara ‘dağdaki gerillalar’ ifadesine dair Ekşi Sözlük’te açılan başlık mahkeme kararıyla engellendi.
Rapor: En ucuz çiğ süt ve en pahalı tereyağı Türkiye’de
Türkiye dünyanın en ucuz çiğ sütünü satan ve en pahalı tereyağını tüketen ülke oldu. Tereyağı için ödediğimiz ücret, çok ucuz çiğ süt fiyatına rağmen birçok ülkeden iki kat daha pahalı.