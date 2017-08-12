Hedefte gazeteciler vardı: IŞİD’in üç kişilik infaz timi tutuklandı

Suriye’nin Rakka kentinden geldiği belirlenen IŞİD’in üç kişilik infaz timi, Şanlıurfa ve Malatya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

21 Temmuz’da Şanlıurfa-Akçakale yolunda otomobiliyle hareket halindeyken kırmızı ışıkta duran Suriyeli Ahmad Farasi’nin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi tarafından öldürülmesiyle ilgili cinayeti araştıran polis, olayın IŞİD bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

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Farasi’nin bazı gazetelere IŞİD aleyhine röportaj verdiği bu yüzden infaz edilmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Şanlıurfa ve Malatya’daki beş ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda IŞİD’in infaz timinde yer alan ‘Yaşar’ kod adlı Bünyamin Hallak, ‘Ahmet’ kod adlı Mahmud el-Hamud ve ‘Mahmud el-Cerrah’ adlı şüpheliler yakalandı.

Evlerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile Farasi’nin öldürülmesinde kullanılan silah ele geçirildi. Araştırmada, tabancayı kullanan kişinin Mahmud el-Hamud olduğu belirlendi.

Hedeflerinde gazetecilerin olduğu öğrenilen IŞİD’in infaz timinin, cep telefonlarına indirilen oyunlardaki sohbet odalarından Rakka’dan talimat aldıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen IŞİD üyesi üç kişi tutuklandı.