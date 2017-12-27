Hedef yine Cumhuriyet: ’15 Temmuz Derneği’nden KHK haberine suç duyurusu

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Sivillere ‘darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren KHK’yla ilgili haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesine suç duyursunda bulunuldu.

15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği üyeleri, bugün Çağlayan’daki İstanbul adliyesi önünde bir araya geldi.

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Dernek başkanı Tarık Solak, Cumhuriyet’in basılı gazetede ve internet sitesinde ‘AKP yanlısı milislere KHK kalkanı’ başlıklı haberle darbe girişiminde hayatını kaybedenleri ve yaralananları hedef aldığını savundu.

Solak şunları söyledi: “Haberlerde, şehit ve gazilerimizin terörist bir yapı olarak gösterilmesi bizleri oldukça rencide etmiştir. Bu haberleri yapan tüzel ve gerçek kişi veya kişilerden, davacı ve şikayetçiyiz.”

Solak ve beraberindekiler daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.