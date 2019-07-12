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Yaramazlara biraz batar!

Hedef şaşırıp yüzbaşının aracına ateş açtılar

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, husumetli oldukları kişiye kurdukları pusuda hedef şaşırıp, yüzbaşının otomobiline ateş açan A.A. (26) ve U.G. (21), polis ekiplerince yakalandı. İki şüphelinin ‘kasten öldürmek’ dahil yedi ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Çarşamba günü gerçekleşen olayda iddiaya göre, A.A. ve U.G., borç nedeniyle husumetli oldukları kişiye pusu kurdu. Yol kenarında saklanıp bekleyen iki şüpheli, hedef şaşırıp olay yerinden geçen yüzbaşının otomobiline ateş açtı.

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Saldırının ardından A.A. ve U.G. başka otomobile binip olay yerinden kaçtı. Yüzbaşı şans eseri yaralanmazken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahallelinin verdiği eşkal ve bilgiler üzerine jandarma ve Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli şekilde çalışma başlattı.

Kısa süre sonra, A.A. ve U.G. olay yerinin yakınlarında yakalanarak cezaevine gönderildi.

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