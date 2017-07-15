‘Hedef gösterilmişti’: Gazeteci Yeliz Koray’a ‘Yerim destanınızı’ gözaltısı

Kocaeli Koz gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Yeliz Koray gözaltına alındı.
Kocaeli Koz gazetesinin haberine göre Koray, evine gelen güvenlik şube ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Haberde, Koray’ın darbe girişiminin yıldönümünde gerçekleştirilen etkinlikleri eleştirdiği ‘Yerim destanınızı’ başlıklı yazısı nedeniyle hedef gösterildiği belirtildi.
Kocaeli büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla savcıları göreve çağırmıştı.
Gazete ayrıca Koray’ın yazısının sosyal medyada yankı bulmasının ardından internet sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu.