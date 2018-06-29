Hedef 25 milyar dolar gelir: 55 yaş üstü Avrupalı turiste bir yıllık oturma izni

Avrupa ülkelerinde yaşayan ‘ileri aktif yaşam’ turistlerine 12 ay boyunca oturum izni verileceği bildirildi. Bakanlığın hedefinde İspanya, İtalya, Filipinler, Dubai, Fas gibi ülkeleri tercih eden ve sayıları 15 milyonu bulan 55 yaş üstü turistler var.

Sağlık turizmi tıp, dental, termal, SPA ve wellness, spor, engelsiz turizm, ileri aktif yaşam gediatry ve sağlıklı beslenme olmak üzere sekiz segmente ayrılıyor. Sağlık turizminde en büyük gelir kalemini 12 ay boyunca yapılabilen tıp ve 55 yaş üstünü kapsayan ileri aktif yaşam turizmi oluşturuyor.

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Sabah’tan Betül Alakent’in haberine göre Dışişleri Bakanlığı’na bağlanacak Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı’nın turizm gelirini artırmak için ilk adımı vize işlemlerini kolaylaştırmak olacak. Bu kapsamda Avrupalı turist için mütekabiliyet benzeri bir yasa çalışması yapılacağı belirtildi.

1 milyon kişinin hedeflendiği sağlık turizminde beş yılda 25 milyar dolar gelir elde edilmesi planlanıyor.

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Buna göre bakanlığın bu alanda vize sürecinde yaşanan sorunları ‘C1 elektronik sağlık vizesi’yle aşmak istediği dile getirildi.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi’nin verilerine göre, geçen yıl 7.5 milyar doları bulan sağlık turizminin 6 milyar doları tıp turizminden sağlandı. Bunun da 5 milyar dolarının C1 elektronik sağlık vizesi sahibi turistlerden geldiği belirtildi.