Hedef 2024: Ay’a ilk kadın astronot yolda

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2024’te Ay’a yeniden insan göndermeyi planladıklarını ve bu kez kadın astronot da gönderileceğini açıkladı.

Fotoğraf: YouTube

Bu tarihin, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) geçmişte Ay’a çıkmak için belirlediği 2028’den dört yıl erken olduğunu vurgulayan Pence şunları söyledi: “Önümüzdeki beş yıl içinde ABD’li astronotlar Ay’a yeniden ayak basacak. Bunu gerçekleştirmek için NASA’nın yeni düzenlemeler yapması ve kararlılıkla hedef belirleyip takvime uyması gerek.”

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Fotoğraf: www.extremetech.com

Pence, 2024’te Ay’a astronot yollamak için NASA’yla anlaşmalı tedarikçi şirketleri gözden geçirip gerekirse ticari amaçla üretilen roketlerin kullanılacağını söyledi. “Ticari roketler ABD’li astronotları önümüzdeki beş yıl içinde Ay’a göndermenin tek yoluysa o yola başvururuz” diyen Pence, Ay’a kadın astronot da yollanacağını ise şu sözlerle duyurdu: “Şunu kesin olarak ifade etmeliyim. ABD yönetimi bu konuda çok kararlı. Ay’a ayak basan ilk kadın ve bir sonraki erkek ABD vatandaşı olacak.”

20 Temmuz 1969’da ABD’li Neil Armstrong (üstte) ve Edwin Aldrin Ay’a ayak basan ilk insanlar olmuştu.