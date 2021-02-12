‘HDP’yle ittifak yapmayız’ diyen Akşener’den Demirtaş’a: Terörle iç içe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’yle ittifak yapmalarının mümkün olmadığını belirtirken, partinin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’a “Terörle iç içe” dedi.

Fotoğraf: AA

Haber Global’de soruları yanıtlayan İYİ Parti lideri, HDP’yle ittifak arayışlarının olmadığını dile getirdi.

Reklam

“HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz ama HDP’ye oy veren Kürdü, Türkü PKK’lı değil” diyen Akşener, seçmenlerin etnik aidiyeti ne olursa olsun bir partinin marabası olmadığını dile getirdi.

Akşener, HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’ın kendisini eşiyle ziyaret etmek istediğini, kendisinin de bu talebi kabul ettiğini anımsatarak, sözünün arkasında durduğunu kaydetti.

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Selahattin Demirtaş’ın terörle iç içe olduğu, o yapıyla iç içe olduğu bir gerçek. Kendisi reddetmiyor zaten. Bunu koyduk bir kenara. Ama Demirtaş’ın yargılanmasının hızlı ve objektif bir şekilde yapılmasının Türk devletine çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Uzun süre herhangi bir kişinin tutukluluk halinin devam etmesi suçu perdeliyor. Vicdan devreye giriyor. Ben bu nedenle sayın Erdoğan’ı etrafına talimat vermeye çağırıyorum. (…) Mahkemelerin doğru düzgün işleme konulmasını, uzun tutukluluk süresinin kaldırılmasını… Mahkum olacaksa mahkum oluyor, normal hapis hayatına geçiyorsunuz.”

Reklam

HDP’nin kapatılması

İYİ Parti lideri, HDP’nin kapanmasının kendileriyle alakasının olmadığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MYK’sında karar alıp Yargıtay’a gitmesi halinde mahkemenin başlayacağı kesin bir durum olduğunu dile getirdi.

“HDP’nin kapatılması konusunda konuşmak yerine eyleme geçilmelidir” diyen Akşener, şunları kaydetti: “Sayın Erdoğan da konuşuyor da sadece konuşuyor. Ben bu soruya neden cevap vereyim? Ben Meclis başkan vekiliydim. Parti kapatmaları zorlaştırmayı MHP desteklemişti. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Meclis’te böyle bir durum söz konusu olursa, partimizde bu konuda bir karar alınmış değil. Tecrübeli arkadaşlardır. Televizyonlara çıkan arkadaşlar bana önceden haber vermez. Onun dışında ‘Ne konuşalım’ demezler, böyle bir talebim hiçbir zaman olmadı. Arkadaşlarım muhtemelen ‘Evet’ derler ama bir üç kağıt yapılıyor ve arkadaşlarımız bu tuzağa düşmez. Farzı muhaller üzerinden konuşup araziye kaçanlara da izin vermeyiz.”

‘Cumhur’a gitmeyiz’

Akşener, HDP’ye oy veren bir seçmenin İYİ Parti’ye de oy verebileceğine inanmadığını, kendisine Diyarbakır’da 8 bin 500 oy çıktığını, Sur, Cizre ve Ergani’den de oy aldığını belirterek “Önyargılarla baktığınızda hiç oy çıkmaması gereken yerlerden oy çıkmış. Hakkari’den 4 bin 500 civarı oy aldım ama ben Hakkari’ye çok fazla gidemedim. Şimdi gideceğim” ifadesini kullandı.

İYİ Parti lideri, ‘cumhur ittifakı’na da dahil olmayacaklarını dile getirdi.