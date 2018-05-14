HDP’yi kapatmak isteyen Perinçek’e, yöneticilerinden: Yüzde 1 bile oyun yok

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP’nin kapatılması için kolları sıvayacağını söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e, partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin il ve ilçe yönetimleri bayrak açtı.

Eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıp istifa edeceklerini bildiren Vatan Partililer, “Sizin yüzde 1 bile oyunuz yok. 6 milyon oy almış bir partiyle ilgili böyle açıklama yapamazsınız” dedi.

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Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı ancak son günde toplayabilen Perinçek, “Cumhurbaşkanı seçilince HDP’nin kapatılması için Yargıtay’a talepte bulunacağız” demişti.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre Perinçek’in HDP ile ilgili açıklaması, bölge teşkilatlarında kırılmaya neden oldu. Diyarbakır ve Batman il ve ilçe yönetimleriyle Mardin’in Kızıltepe ilçesi yönetiminde görevli partililer, ez zamanlı olarak basın açıklaması yapıp partiden istifa edeceklerini açıkladı.

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İstifa edecekler arasında bulunan Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Perinçek’in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk iş olarak HDP’yi kapatmayı vaat etmesine dönük açıklamalarından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Gönül ayrıca, Perinçek’in tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP adayı Muharrem İnce’ye yönelik sözlerini de eleştirdi.

Bu iki gerekçeyle Diyarbakır ve Batman’da il ve ilçe teşkilatlarıyla Mardin’in Kızıltepe ilçe yönetimindeki partililerin topluca istifa edeceğini belirten Gönül, genel merkez yöneticilerinden Mehmet Bedri Gültekin’le bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Gönül şöyle konuştu: “Kendisine de söyledik. Biz Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için kapı kapı gezip imza topladık. Ama bunun karşılığı olarak bu yaptığı açıklamaların doğru olmadığını belirttik. Gültekin de bu yöndeki açıklamaların nedenini anlayamadıklarını söyledi. Keşke bizi partide teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı ya da partinin genel serketeri arasa ve Doğu Perinçek’e duygularımızı anlatsaydı. Biz defalarca uyardık. Bu yönde açıklamaların doğru olmadığını söyledik. Hatta geçenlerde Ankara’da 90 kişiyle birlikte bölgenin, Diyarbakır’ın sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir toplantı da yaptık. Orada da bu tür açıklamaların yapılmaması gerektiğini anlattık. Biz kavga değil barış istiyoruz dedik. Kaos istemiyoruz dedik. PKK’yi savunmuyoruz dedik. Ama altı milyon oy almış bir partiyle ilgili böyle açıklama yapamazsınız. Sizin yüzde 1 bile oyunuz yok. Nasıl böyle dersin bu partiyle ilgili. Bu insanların hepsi mi PKK’li.”