HDP’ye sempati işten atılma sebebi: İBB’de çalışan memuru iki Facebook paylaşımı ‘yaktı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) sekiz yıllık memur olan M.A. sosyal medya paylaşımları sebebiyle görevden uzaklaştırıldı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, M.A. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ağustos ayında kendisine hiçbir gerekçe bildirilmeden görevinden uzaklaştırıldı.

İBB’nin M.A.’nın devam eden işe iade davasında yaptığı savunmasında, “Davacı sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlarda ve çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarda HDP lehine ifadeler kullanmıştır” dendi.

M.A’nın, sosyal medya hesabında iç güvenlik yasa tasarısıyla ilgili “Allah yardımcımız olsun” yazması ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Seni başkan yaptırmayacağız” sözlerini paylaşması mahkemeye delil olarak sunuldu.

İBB Hukuk Müşavirliği’nce dosyaya sunulan dilekçede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘terör örgütlerinin tüm unsurlarının’ kamu kurumlarından temizlenmesinin amaçlandığı ve davacının durumunun ‘şaibeli’ olduğu söylendi.

HDP sempatisi olan ilgilinin görevinin başında olması sakıncalı

Dilekçede, “Şu an tutuklu bulunan HDP milletvekili Selahattin Demirtaş’ın sözlerini Facebook hesabından paylaşmıştır. PKK bağlantılı bir parti olduğu bilinen HDP sempatisi olan ilgilinin, görevinin başında kalmasında sakınca bulunması ihtimaline binaen, 15 Temmuz’da yaşadığımız acı olaylarla, milletimizin bir daha muhatap olmaması adına, OHAL tedbirlerinin hassas süreçle birlikte değerlendirilmesi sonucunda, davacı hakkında, görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir” dendi.

İBB’nin 10 kriteri

İBB mahkemeye ‘örgüt üyelerini’ tespit etme konusunda mahkemeye 10 adet kriter sundu:

1- PKK’nın sendikaları ve derneklerinde yönetici olmak.

2- ByLock ve benzeri yazışmaları kullanmak.

3- Emniyet, MİT ve MASAK raporlarının olması.

4- Kapsamlı sosyal medya taraması.

5- Örgütün sivil toplum kurulu adı altındaki toplantılarına katılmak.

6- Doğal akışı dışında, kısa sürede terfi etmiş olmak.

7- Güvenilir ihbarlar, ifade ve itiraflar olması.

8- Takip ettikleri sitelerin incelenmesinden elde edilen sonuçlar.

9- İşyerinde diğer çalışanlardan, tanıyan kişilerden elde edilen bilgiler.

10- Örgütün gazete, dergi aboneliğinin bulunması.