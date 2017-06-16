HDP’ye göre ‘Adalet Yürüyüşü’: ‘Diktayı durdurmak için’ fırsat olabilir

HDP, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü ‘siyasi darbe operasyonuna ortak tepki verme iradesini güçlendirmesi’ ihtimalini gözönüne alarak ‘önemli fırsat’ olarak değerlendirdi.

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Meclis’te açıklama yapan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, yürüyüşü doğru bulduğunu söyledi.

CHP’yi “Son bir buçuk yılda bazı kesimlerin kayıtsızlığı, katılmamaları, bugün demokratik mücadeleyi birlikte yürütmeye engel değildir” sözleriyle iğneleyen HDP’li vekili, yürüyüşün ‘geç de olsa doğru bir tepki’ olduğunu kaydetti.

Sancar, şunları söyledi: “Bu doğruyu sürdürmenin, güçlendirmenin şartı sadece belli bir partinin ya da muhtemelen başka milletvekillerine yönelecek ihtimali değil bütün tutuklu milletvekillerinin ve bütün olarak demokratik siyasete sahip çıkma iradesini göstermeleriyle mümkündür. Bu yürüyüş Türkiye’de demokrasi güçlerinin bu yaşadığımız siyasi darbe operasyonuna ortak tepki verme iradesini güçlendirirse önümüzde önemli fırsatlar olacaktır dikta rejiminin uygulamalarını durdurmak ve Türkiye’de demokrasiye giden yolu yeniden açmak açısından. Siyasi darbeye karşı çıkmak sadece bir kesimi savunmak değil demokrasiyi savunmak anlamına gelir. Geniş tabanlı demokratik ilkeler ve hedefler etrafından harekete geçirilecek her türlü çaba bu ülkenin ihtiyaç duyduğu çok değerli bir çaba olacaktır.”