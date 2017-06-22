HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasına neden olan fezlekenin Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla hazırlandığı öne sürüldü.

DHA’nın haberine göre TBMM’de basın toplantısı düzenleyen HDP Sözcüsü Osman Baydemir, bu talimata ait olduğunu savunduğu ‘gizli’ ibareli bir belgeyi gösterdi.

‘Gereğinin yapılmasını rica ederim’

Demirtaş’ın 9 Eylül 2015 tarihli konuşmasıyla aynı gün içinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen belgede, HDP eş genel başkanının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu hedef alan ifadeleri hakkında ‘gereğinin yapılması’ isteniyor.

‘Talimat veriyorum, sıkıysa yapma demek’

Anayasa’nın yargı bağımsızlığını düzenleyen 138’inci maddesinin savcılığa gönderilen bu yazıyla ihlal edildiğini dile getiren HDP sözcüsü şunları söyledi: “Anayasanın 138’inci maddesinin ihlal edildiğini yargının talimatla işletildiğinin belgesidir bu belge. Bu belge tuzun kokmuş olduğunun belgesi, demokratik siyasetin tasfiye belgesidir. Demirtaş, 9 Eylül 2015’de Diyarbakır il teşkilatında basın toplantısı sonrasında beyanları haber konusu oluyor. Adalet Bakanlığı öğleden sonra devreye giriyor ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır savcılığına talimat gönderiyor. Demirtaş’ın terör olaylarına ilgili yaptığı açıklama, cumhurbaşkanı ve başbakana hakaret ettiği iddiasıyla ekleri gönderiyor. Dilekçede ‘Gereğinin ifası ile yapılan işlem sonucunda ivedi bilgi verilmesini rica ederim’ diyor. Bu belge gizli ibareli belgedir. İfası fezleke, rica ederim talimat veriyorum, sıkıysa gereğini yapma demektir.”

‘Anayasa ihlal edildi’

‘Gereğinin yapması’ istenen savcılığın Demirtaş hakkında ‘terör propagandası’ ve ‘hakaret’ten fezleke hazırladığını belirten Baydemir şöyle devam etti: “Bu fezleke üç ayrı iddianameye dönüştürüldü. Eş genel başkanımız, bu dava dosyalarından birinden dolayı tutukludur. Talimatla oluşturulan bir fezleke, bir dava ve tutuklamadan bahsediyoruz. Dünyanın hangi yerinde adalet bakanı adına gereğini yapın işlem başlatın talimatı gidebilir yargıya? Açık ve net şekilde anayasa 138 ihmal edilmiştir. Eğer rutinse bu uygulama niye gizli ibaresi var? Talimatla fezleke hazırlanıp dava oluşturuluyor ve yargılama aşamaları adalet bakanının denetim altında gerçekleşiyor.”

‘Suç duyurusu değil’

Üzerinde yazanın aksine belgenin suç duyurusu değil talimat olduğunu savunan HDP’li vekil, “Arz ederim demiyor rica ederim diyor. Bakan adına başsavcıya böyle yazı göndermek hangi usul, prosedür içinde yer alabilir. Bu bir talimattır. Gereği yerine getirilmiştir. Yargının talimatla işlediğinin ve hukuksuzluğun belgesidir” diye konuştu.