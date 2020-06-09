HDP’nin ‘yürüyüş’ programı: Şehirlere araçlarla gidilecek, toplantılar yapılacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Edirne ve Hakkari’den başlatılacak yürüyüş kapsamında, belirlenen güzergahlarda toplantı yapacaklarını, karayolunda yürümeyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: HDP

HDP, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesi sonrasında Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya ‘yürüyüş’ başlatma kararı almıştı. Yürüyüşüm 15 Haziran’da başlayıp 20 Haziran’da sona ermesi planlanıyor.

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Diyarbakır’da basın toplantısı düzenleyen Sancar, ‘yürüyüş programı’nda, basın açıklamaları, halk buluşmaları ve kurum ziyaretlerinin olacağını, bu programın esas alınacağını dile getirdi. HDP lideri, partilerinin ‘demokratik siyaset zemininde kararalı mücadelesini sürdüreceğini’ belirterek, bundan kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Sancar, şu ifadeleri kullandı: “Yürüyüş meselesini yeniden biraz açayım. Bizim planladığımız yürüyüş, uzun mesafe güzergahları yürümek şeklinde değildir. İlk günden bunu MYK’mızda da netleştirmiştik. Belirli ölçülerde de duyurmuştuk. Şehirler arası yollarda, yaya yürümek gibi bir metodumuz yoktur. Esas itibariyle seçilmişlerimiz bu yürüyüşe katılacaktır. İki koldan yapılacaktır. Seçilmişler derken de milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, belediye eş başkanları ve il yöneticilerimiz. Elbette bu ekiplerimiz bulundukları şehirlerde halkla buluşacaktır.

İki noktadan başlayacak, biri Edirne diğeri Hakkari. Ülkenin iki ucu. Ankara’da buluşacağımız son nokta. Edirne’de önceki dönemler eş başkanlığını yapan Selahattin Demirtaş cezaevinde. Hakkari ise Leyla Güven’in seçildiği il. Ben Hakkari’de başlangıçta bulunacağım. Pervin Buldan eş başkanımız da Edirne’den başlangıcı yapacak. Daha sonra araçlarla bir sonraki güzergaha gidecek belirlenmiş heyetlerimiz. O heyetler içerisinde eşbaşkanlar olmayacak. Bir sonraki şehire gittiklerinde halk buluşmaları yapacaklar, araçlarla gidecekler. Kurumlarla buluşacaklar; hem tutum belgemizi, tutum belgemizdeki çağrıları iletecekler hem de ortak demokratik mücadele zeminini güçlendirmek için çalışmalar yapacaklar.”

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HDP lideri, şehirden şehre gidilmesinin ardından birkaç gün sonra Ankara’da buluşma olacağını belirterek, bu buluşmanın da salon ya da açık hava toplantısı şeklinde planlandığını aktardı.

HDP tutuklamaların ertesi günü 5 Haziran’da Ankara’da protesto yürüyüşü düzenlemek istemiş, polis izin vermemişti.