HDP’nin vekil adayları listesi: Eş başkanlar İstanbul ve Van’dan

HDP’nin 24 Haziran’daki seçimde göstereceği vekil adayları büyük oranda belli oldu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Hayri Demir’in haberine göre, HDP’nin listesinde sol partiler, farklı inançlardan temsilciler, KHK mağdurları, gazeteciler ve sanatçılar kendine yer buldu.

Reklam

Yönetimde eş başkanlık sistemini benimseyen HDP’nin vekil adayları listesinde de kadın-erkek bakımından dengeli bir dağılım yaptığı gözlendi.

HDP’nin vekil adayları ve kentleri şöyle:

Reklam

İstanbul: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Turgut Öker, Ali Kenanoğlu, Hüda Kaya, Ahmet Şık, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan Dilşad Canbaz, Erkan Baş, Eski Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, ekonomist Erol Katırcıoğlu.

Diyarbakır: HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP’li vekil İmam Taşçıer, Sur’da aylarca mahsur kalan ve çıktıktan sonra iki yaşındaki kızı Beritan Tosun’la birlikte tutuklanan Remziye Tosun, Selçuk Mızraklı, DTK Başkanlık Divanı üyeleri Saliha Aydeniz ve Musa Farısoğlulları, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Dersim Dağ, Abdurrahman Durmuş, Mehmet Temizyüz, Ferda Fahrioğlu.

Van: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gazeteci Tayyip Temel, Abdullah Öcalan’ın avukatı, İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek.

Ankara: HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, Veli Saçılık.

Ağrı: Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk

İzmir: HDP’nin eski eş genel başkanı Serpil Kemalbay, Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Nurettin Turgay, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni.

Kars: HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen.

Siirt: Grup başkan vekilli Meral Danış Beştaş.

Mardin: HDP’li vekil Mithat Sancar ve Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye sorumlusu, Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik.

Batman: Feleknas Uca.

Antalya: Kemal Bülbül.

Muş: HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit.

Mardin: Abdullah Öcalan’ın avukatı Ebru Günay.

Şanlıurfa: Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin.

Hatay: Oyuncu Barış Atay.

Mersin: Rıdvan Turan

Adana: Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları.

Hakkari: DTK Eş Başkanı Leyla Güven.

Aydın: Ferhat Tunç.

Kocaeli: KHK ile ihraç edilen yazar-akademisyen Ömer Faruk Gergerlioğlu

Batman: HDP İmralı Heyeti üyesi İdris Baluken.