HDP’nin tercihi ‘boykot’ değil: Öndeki adayın lehine bir karar olur

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP seçmeninin ikinci turda iki seçenekle karşı karşıya kalması durumunda kendi kararını vereceğini belirterek, “Boykot, öndeki adayın lehine bir karar olacaktır. Boykot ettiğinizde, kim öndeyse, mekanizma onun lehine çalışır” dedi.

Duvar’dan İrfan Aktan’a konuşan Temelli, tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Demirtaş’ın adaylığının 30 Nisan’dan sonra duyurulmasının, mahkeme kararının beklenmesiyle ilgili olup olmadığı dair soruya şu yanıtı verdi: “30 Nisan’daki duruşmayı da o duruşmanın süreci etkilemesini de beklemiyoruz. Adayımızı açıklamamamızın nedeni, daha önce belirlemiş olduğumuz bir programımız olması. Aday ismi konusunda 2 Mayıs’a kadar görüşmelerimizi sürdürüp 3 Mayıs’ta da açıklayacağız. Dediğim gibi şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde Demirtaş, herkesin üzerinde anlaştığı isim. Ama biz olabilecek herkese ulaşıp belli bir ortaklaşmayla adayımızı açıklamak istiyoruz. 2 Mayıs’taki MYK toplantımızda, tüm raporlar önümüze gelecek, sonuçlar değerlendirilecek ve ertesi gün de cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız.”

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Temelli, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener”i desteklemeyecekleri yönündeki tartışmalara da açıklık getirdi: “Tek adamı tek adamla ikame etmenin demokrasiye hiçbir katkısı olmaz. Zaten tam da bu yüzden adayların böylesi bir hassasiyetle belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Biz bugünkü rejimin sürdürülmesinden değil, değiştirilmesinden yana bir tercihte bulunacağız. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş parlamenter rejim, kuvvetler ayrılığı, evrensel hukukun savunusu, insan hakları konusunda taviz vermez bir yaklaşım, basın ve ifade özgürlüğü, sivil, siyasal, sosyal hakların eşitlikçi bir anlayışla var edilmesi, eşitlikçi temelde bir toplum sözleşmesinin yapılması derken, bir aday isminden ziyade bir programdan bahsetmiş oluyoruz. Muhalefetin belirleyeceği isimler bu programı gündemine almak durumunda. Meral Akşener ya da bir başkası hangi programla geliyor, ne söylüyor? Şu ana kadar sadece kişiler üzerinden yürütülen ama sözünü ettiğim programın öne çıkarılmadığı bir ön kampanyaya tanıklık ettik. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi sürekli görüşmeler yapıyor ve bu formülü de bizsiz çözmeye çalışıyor. Oysa bu denklem bizsiz çözülmez.”

‘Karşıdaki cepheyi kastetmiştim’

HDP lideri, ikinci tura kalındığında seçmenlerinin, kendi kararlarına göre oy vereceklerini de sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: “Seçmen, iki seçenekle karşı karşıya kalırsa, kendi tercihini kullanacaktır. Öte yandan boykot, öndeki adayın lehine bir karar olacaktır. Boykot ettiğinizde, kim öndeyse, mekanizma onun lehine çalışır. O halde seçmenin iradesine güvenmek lazım. Seçmen sandığa gidebilir de gitmeyebilir de. Tercihini bir şekilde kullanır. Ama HDP, mücadelesine kesintisiz bir şekilde devam eder.”

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Temelli, geçen çarşamba muhalefetin ortak aday olacağı iddia edilen Abdullah Gül ile ilgili sarf ettiği “Abdullah Gül ise bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir” sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söyledi: “Bazı kelimelerin eksik yansıması veya doğru ifade edilememesi yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor. Abdullah Gül ‘değerlendirilebilir’ derken de karşıdaki cepheyi kastetmiştim. Nitekim o sözü söylediğim röportajda da kendi adayımızla seçime gireceğimizi söylemiştim. Fakat ne yazık ki özellikle HDP karşıtlığında her şeyin araç haline getirilmesi, Türkiye siyasetinin önündeki en önemli handikaplardan biridir.”