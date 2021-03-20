Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin sözleşme tepkisi: AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir

HDP Kadın Meclisi, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına sert tepki göstererek “AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir!” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine bir tepki de HDP Kadın Meclisi’nden geldi.

Reklam

Parti açıklamasında Türkiye’de her gün üç kadının katledildiği, kadınların yaşamın her alnında şiddete maruz kaldığı hatırlatılarak, şöyle dendi: “Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile darbe yaparak kadına yönelik şiddeti önlemede devlete sorumluluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekti.”

AKP-MHP erkek ittifakının bu kararla bir kez daha kadın düşmanlığını tescillediği‘ belirtilen açıklamada “Haklarımızı ve kazanımlarımızı bir kararname ile ortadan kaldırmak isteyen AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir!” ifadeleri kullanıldı.

‘İktidarın kadın kazanımlarını gasp ettiği’ belirtilen açıklamada, kararnamenin ortaya çıkaracağı sonuçlar şöyle sıralandı:

Reklam
  • Kadına yönelik şiddetin önünü açmaktadır
  • Kadın katliamlarını meşrulaştırmaktadır
  • Mülteci ve göçmen kadınların yaşam hakkını gasp etmektedir
  • Kadın erkek eşitliğini reddetmektedir
  • Kadınları yaşamın her alanından dışlayarak ev içine hapsetmektedir.

Açıklama şu ifadedelerle sonlandırıldı: “Kadın mücadelesi ve kadın dayanışmasından aldığımız güçle buradan tek adam hep adam rejimine sesleniyoruz; Kadın kazanımlarımızdan ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek isteyenlere karşı 8 Mart’tan aldığımız coşku ve umut ile bir kez daha sesimizi en güçlü şekilde Newroz alanlarından yükselteceğiz. Partimize yönelik saldırılara karşı olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçemeyeceğimizi Newroz alanlarından haykıracağız.”

Avukattan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Hukuk dışı bu çıkış işlemi yok sayılmalı

TTB’den sözleşmenin feshedilmesine tepki: Son sözü kadınlar söyleyecek

Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi kararına karşı eylem çağrısı: Aklınızdan bile geçirmeyin

Sözleşmenin adında İstanbul var, ama artık altında Türkiye’nin imzası yok

SON HABERLER

‘Hac yolunda bir karınca’: Mehmet Genç’in ardından…

Mehmet Ağabey, benim için sağlam bir kayanın üzerine inşa edilmiş deniz feneri gibi bir insandı. Hem belirli aralıklarla ışık verir, size nerede durduğunuzu hatırlatır hem de hayatta doğru bir rota çizmeniz için size yön gösterirdi. Tarihçiliğinden önce, birinci sınıf bir entelektüeldi.