HDP’nin sözleşme tepkisi: AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir

HDP Kadın Meclisi, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına sert tepki göstererek “AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir!” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine bir tepki de HDP Kadın Meclisi’nden geldi.

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Parti açıklamasında Türkiye’de her gün üç kadının katledildiği, kadınların yaşamın her alnında şiddete maruz kaldığı hatırlatılarak, şöyle dendi: “Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile darbe yaparak kadına yönelik şiddeti önlemede devlete sorumluluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekti.”

‘AKP-MHP erkek ittifakının bu kararla bir kez daha kadın düşmanlığını tescillediği‘ belirtilen açıklamada “Haklarımızı ve kazanımlarımızı bir kararname ile ortadan kaldırmak isteyen AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir!” ifadeleri kullanıldı.

‘İktidarın kadın kazanımlarını gasp ettiği’ belirtilen açıklamada, kararnamenin ortaya çıkaracağı sonuçlar şöyle sıralandı:

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Kadına yönelik şiddetin önünü açmaktadır

Kadın katliamlarını meşrulaştırmaktadır

Mülteci ve göçmen kadınların yaşam hakkını gasp etmektedir

Kadın erkek eşitliğini reddetmektedir

Kadınları yaşamın her alanından dışlayarak ev içine hapsetmektedir.

Açıklama şu ifadedelerle sonlandırıldı: “Kadın mücadelesi ve kadın dayanışmasından aldığımız güçle buradan tek adam hep adam rejimine sesleniyoruz; Kadın kazanımlarımızdan ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek isteyenlere karşı 8 Mart’tan aldığımız coşku ve umut ile bir kez daha sesimizi en güçlü şekilde Newroz alanlarından yükselteceğiz. Partimize yönelik saldırılara karşı olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçemeyeceğimizi Newroz alanlarından haykıracağız.”