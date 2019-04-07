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Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin Silopi ilçe eş başkanı ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı

Şırnak’ta HDP’nin Silopi ilçe eş başkanı Fatma Gündüz tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Silopi ilçe polisi, dün Gündüz ile iki kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan üç kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

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İki kişi, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest kalırken, HDP’li ilçe başkanı tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gündüz, ifadesinin ardından ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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