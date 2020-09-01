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Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin Şanlıurfa’daki yürüyüşünde beş kişi gözaltına alındı

HDP’nin Şanlıurfa’da düzenlemek istediği yürüyüş nedeniyle yaşanan gerginlikte beş kişi gözaltına alındı. 

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile bazı HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Abide Kavşağı’ndaki Ali Şelli Parkı’nda bir araya geldi.

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Burada pankart açan grup, yürüyüş hazırlığına başladı.

Kentte bu tarz etkinliklerin yasak olduğunu belirten polis, grubun dağılmasını istedi.  Grup üyeleri ile polis ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri daha sonra Atatürk Bulvarı’na doğru yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale etti ve beş kişiyi gözaltına aldı.

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