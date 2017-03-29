HDP’nin referandum şarkısı ‘Bejin Na’ya yasak: Gerekçe anayasaya aykırılığı

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında HDP’nin kullandığı ‘Bejin Na’ (Hayır deyin) şarkısına Şırnak’ta yasak geldi.

Şeyda Perinçek’in hazırladığı şarkının yasaklanması için Şırnak emniyet müdürlüğü, Şırnak valiliğine başvurdu. Talep yazısında, şarkı sözlerinde geçen kelimelerin ‘anayasanın ilk üç maddesine aykırı olduğu’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ ve ‘Şırnak sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamında infiale sebebiyet verebileceği’ belirtildi.

Şırnak emniyet müdürlüğünün talebinin Vali Ali İhsan Su tarafından onaylanması üzerine ‘Bejin Na’ isimli şarkının yayımlanması Şırnak il sınırları içerisinde yasaklandı.