HDP’nin referandum şarkısı ‘Bejin Na’ya bir yasak da Diyarbakır’dan

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında HDP’nin kullandığı ‘Bejin Na’ (Hayır Deyin) şarkısına Şırnak ve Van’ın ardından Diyarbakır’da da yasak geldi.

Şeyda Perinçek’in hazırladığı şarkının yasaklanması için Şırnak emniyet müdürlüğü, Şırnak valiliğine başvurmuş, talep yazısında, şarkı sözlerinde geçen kelimelerin ‘anayasanın ilk üç maddesine aykırı olduğu’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ ve ‘Şırnak sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamında infiale sebebiyet verebileceği’ belirtilmişti.

Şırnak emniyet müdürlüğünün talebinin Vali Ali İhsan Su tarafından onaylanması üzerine ‘Bejin Na’ isimli şarkının yayınlanması Şırnak il sınırları içerisinde yasaklanmıştı.

Şarkıyı kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacak

Dihaber’de yer alan habere göre, ‘Bejin Na’ Van ve Şırnak’ın ardından Diyarbakır’da da yasaklandı.

Diyarbakır valiliğinin tüm HDP ilçe binalarına gönderdiği tebligatta, şarkı sözlerinde geçen kelimelerinin ‘anayasanın ilk üç maddesine aykırı olduğu’ ve ‘huzur ve güven ortamında infiale sebep olabileceği’ ileri sürüldü.

Şarkıyı kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacağı da belirtildi.