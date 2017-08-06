HDP’nin nöbetine bir günde ikinci müdahale: ‘Zalim iktidarınla anılacaksın’

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HDP’nin İstanbul’da sürdürdüğü ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin son gününde ikinci kez polis müdahalesi gelmesine rağmen basın açıklamasıyla nöbet sonlandırıldı.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne başlamıştı.

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Diyarbakır’ın ardından İstanbul’da devam edilen nöbetin ikinci ayağı altı günün ardından bugün son buldu. HDP’li vekiller ve partililer, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndan Kadıköy İskele Meydanı’na basın açıklaması yapmak için yürüdü.

Polisin Boğa heykeli yakınlarında HDP’lilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ettiği bildirildi.

DHA, müdahalenin gerekçesinin 50 kişilik bir grubun HDP’lilere katılmak istemesi olduğunu yazdı.

Müdahalenin ardından grup kaldığı yerden meydana yürüyüşüne devam etti. Meydanda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, halkın kendileriyle buluşmasının polislerce engellendiğini söyledi.

“Hukuk devletinde parlamentonun ikinci büyük muhalefeti, Kürt coğrafyasının birinci muhalefeti en demokratik hakkını kullanırken nasıl böyle bir muamele görür?” diyen soran HDP lideri, Türkiye’de milyonlarca insanın ‘vicdan ve adalet çığlığı’nın yükseldiğini söyledi.

Kemalbay şöyle devam etti: “Bir ülkede adalet yoksa adalet arayışına çıkılır, vicdan yoksa vicdanlara seslenilir. Bizden korkuyorsunuz. Çünkü sizi iktidardan düşüren parti biziz. 7 Haziran’da sizi iktidardan düşürdük. Siz de abluka altına alarak, bizim vergilerimizle maaşlarını ödediğiniz polislerinizle halka karşı suç işliyorsunuz. Halkın bu sesini baskıyla kesmek istiyorsunuz. O yüzden eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi rehin aldınız. Ama görüyorsunuz HDP bitmiyor. HDP barış, adalet, eşitlik mücadelesini sonuna kadar durduracak güçtedir. Biz dedik ki ‘Durmayalım, faşizmi durduralım.’ Çünkü bu ülkede faşizm kurumsallaştırılmaya çalışılıyor. Çünkü bu ülkede hukuk ilkeleri yok ediliyor. Kadınlara saldırılıyor. Emekçilere saldırılıyor. Kadın ve emekçilerin kazanımları yok ediliyor. Gençlerin umudu kalmadı. Gençlik geleceksizlikle karartılıyor.”

‘Zalim iktidarınla anılacaksın’

‘Tüm demokrasi güçlerine’ ortak mücadele çağrısı yapan Kemalbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Bu halka neden zulüm ediyorsunuz? Bilmiyorsunuz zulmedenler kendilerini tarihin çöplüğünde bulacaklar. Recep Tayyip Erdoğan, sen de zulümle abad olunmayacağını göreceksin. Sen bu zalim iktidarınla anılacaksın” sözleriyle seslendi.

‘Bu devletin neresi yeni?’

HDP lideri şunları söyledi: “Diyorlar ki ‘Yeni bir devlet kuruluyor.’ Bu devletin neresi yeni? Biz bu devleti tanıyoruz. Bu iktidarı asit kuyularından tanıyoruz. Onların asit kuyuları vardı senin de Cizre’de bodrumların var. Bodrumlarda insanları yaktın. 100 yıllık ceberrut devletin Dersim Katliamı ve Koçgiri Katliamı var. Senin de Suruç katliamın var, 10 Ekim katliamın var. Bunun neresi yeni? HDP halkın umudu. Bunu sen de göreceksin ve kabul edeceksin.”

HDP’li vekiller, nöbetin sıradaki durağı Van’a yola çıktı.

HDP’nin nöbeti sürerken öğle saatlerinde bir grup belirlenen alanında dışında toplanarak halay çektiği gerekçesiyle polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.