HDP’nin nöbetinde halay çekenlere polis müdahalesi: Parti yöneticisi dahil iki kişi gözaltında

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HDP’nin İstanbul’da sürdürdüğü ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde halay çekenlere müdahale eden polis iki kişiyi gözaltına aldı.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne başlamıştı. Nöbetin ikinci ayağı İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda devam ediyor.

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HDP’liler, bariyerlerle çevrili alanda nöbet tutuyor.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in aktardığına göre bir grup HDP’li belirlenen nöbet alanının dışında halay çekmeye başladı.

Polis de bu sırada partililere “Burada halay çekemezsiniz” uyarısında bulundu. Halayın devam etmesi sonrası polis müdahale etti.

HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Yılmaz Yücel ve adının öğrenilemediği bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dihaber, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir’in darp edildiğini yazdı.

Çekim yaparken engellenen BirGün muhabiri Zeynep Kuray şunları söyledi: “Gözaltında değililm, polis zor kullanarak, haber alma hakkımı engelleyerek beni alanın dışına çıkardı. Tekrar alana girdim.”

Nöbetin İstanbul ayağının bugün son günü. Sıradaki durak Van.