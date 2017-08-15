HDP’nin nöbeti İzmir’de: ‘İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir’

HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’, son durağı İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir” dedi.

HDP’nin, vekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda başlattığı ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı’nda devam etmiş, ardından Van’daki Musa Anter Parkı’na taşınmıştı.

Reklam

Nöbetin son durağı İzmir Gündoğdu Meydanı.

Kocaoğlu’na ziyaret

Dihaber’in aktardığına göre, nöbet öncesi HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan’ın da aralarında olduğu heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

HDP İzmir İl Eş Başkanı Gülay Gün Bilici, Kocaoğlu’nun Gündoğdu Meydanı’na dayanışma ziyaretinde bulunacağını söyledi.

HDP’li vekillerin Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden nöbetin tutulacağı Gündoğdu Meydanı’na kadar yapacağı yürüyüşten önce kısa bir açıklama yapan Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, yola çıkarken tümüyle sivil ve demokratik siyaseti esas aldıklarını söyledi.

‘Hepinizden nöbete destek vermenizi istiyoruz’

20 Temmuz’da dokuz maddelik bir deklarasyonla yola çıktıklarını ve 25 Temmuz’da Diyarbakır’da ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin startını verdiklerini hatırlatan Yıldırım şöyle konuştu: “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eş başkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi, kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı. Kar hırsıyla ekolojik yaşamı talan edenlere destek vermediniz. Bu sebeple hepinizden bir hafta boyunca ziyaretlere açık olan nöbetimize destek vermenizi istiyoruz. Hem haklıyız hem güçlüyüz. Mutlaka kazanacağız.”

Daha sonra polis ablukası altında yapılan yürüyüşte sık sık, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

HDP’li vekillerin, parti meclis üyelerinin ve il yöneticilerinin dışında halkın alınmadığı yürüyüş, nöbetin tutulacağı Gündoğdu Meydanı’na kadar sürdü.

Gündoğdu Meydanı, Diyarbakır, İstanbul ve Van’daki nöbetlerde olduğu gibi polis kuşatmasına alındı ve bariyerlerle çevrildi.