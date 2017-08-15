Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

HDP’nin nöbeti İzmir’de: ‘İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir’

Share13
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 14

 

HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’, son durağı İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir” dedi.

Fotoğraf: DHA

HDP’nin, vekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda başlattığı ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı’nda devam etmiş, ardından Van’daki Musa Anter Parkı’na taşınmıştı.

Reklam

Nöbetin son durağı İzmir Gündoğdu Meydanı.

Kocaoğlu’na ziyaret

Fotoğraf: Dihaber

Dihaber’in aktardığına göre, nöbet öncesi HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan’ın da aralarında olduğu heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

HDP İzmir İl Eş Başkanı Gülay Gün Bilici, Kocaoğlu’nun Gündoğdu Meydanı’na dayanışma ziyaretinde bulunacağını söyledi.

HDP’li vekillerin Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden nöbetin tutulacağı Gündoğdu Meydanı’na kadar yapacağı yürüyüşten önce kısa bir açıklama yapan Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, yola çıkarken tümüyle sivil ve demokratik siyaseti esas aldıklarını söyledi.

‘Hepinizden nöbete destek vermenizi istiyoruz’

20 Temmuz’da dokuz maddelik bir deklarasyonla yola çıktıklarını ve 25 Temmuz’da Diyarbakır’da ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin startını verdiklerini hatırlatan Yıldırım şöyle konuştu: “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eş başkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi, kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı. Kar hırsıyla ekolojik yaşamı talan edenlere destek vermediniz. Bu sebeple hepinizden bir hafta boyunca ziyaretlere açık olan nöbetimize destek vermenizi istiyoruz. Hem haklıyız hem güçlüyüz. Mutlaka kazanacağız.”

Daha sonra polis ablukası altında yapılan yürüyüşte sık sık, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

HDP’li vekillerin, parti meclis üyelerinin ve il yöneticilerinin dışında halkın alınmadığı yürüyüş, nöbetin tutulacağı Gündoğdu Meydanı’na kadar sürdü.

Gündoğdu Meydanı, Diyarbakır, İstanbul ve Van’daki nöbetlerde olduğu gibi polis kuşatmasına alındı ve bariyerlerle çevrildi.

HDP lideri Kemalbay: IŞİD militanları gözaltında misafir gibi ağırlanıyor

HDP’li Sancar: Bu iktidar düşerse, evde emeklilik hayatı süremeyeceğini biliyor

HDP’nin nöbetinde halay çekenlere polis müdahalesi: Parti yöneticisi dahil iki kişi gözaltında

Hafriyat kamyonunun ezdiği İdil Dere’nin annesi HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde

HDP’li Önder’den CHP’ye: Kenetlenmekten daha acil hiçbir şey olamaz

CHP’den HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne ziyaret: Dayanışma için buradayız

İlahiyatçı Eliaçık’a göre HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’: Bir parti haysiyet ve onur mücadelesi veriyor

‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin ikinci ayağı: HDP’li vekiller Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda

HDP lideri Kemalbay’dan CHP’ye: Aynı dayanışmayı bekliyoruz

HDP ‘Adalet Nöbeti’nde: Kürt’e Kürt, Kürdistan’a Kürdistan demeye devam

CHP’den, HDP’nin ‘Adalet Nöbeti’ne destek: Devlet engel olmamalı

HDP ‘Adalet Nöbeti’nde

HDP, Diyarbakır’da ‘Adalet Nöbeti’nde: 80 milyonun vicdanına çağrı yapıyoruz

HDP sokağa çıkıyor: Grup toplantıları miting olacak, ‘Adalet Nöbeti’ tutulacak

Share13
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 14

SON HABERLER

ODTÜ Gökçek’in ‘aç-kapa’ yoluna direniyor: 24 hektar orman yok olur

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, üniversiteden geçmesi planlanan Malazgirt ile Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun “aç kapa” yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

HDP’nin nöbeti İzmir’de: ‘İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir’

HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti, son durağı olan İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi; kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...