HDP’nin müftü vekili Diyanet’i eleştirdi: Fetih suresi barışı anlatır

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimettullah Erdoğmuş, Afrin harekatı sonrası camilerde okunan Fetih suresinin çarpıtıldığını savundu.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya, ÖSO milisleri ise karadan ilerlemeye başlamıştı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı da harekatını desteğini yurt çapında camilerde dün gece yatsı ve bugün sabah vaktinde Fetih suresi okutarak göstermişti.

HDP’nin daha önce müftülük yapan vekili Erdoğmuş, surenin çarpıltıldığını savunarak, bunun savaşı değil barışı anlatan bir sure olduğunu söyledi.

Erdoğmuş, sureye dair şu görüşünü partisinin sitesinden paylaştı: “Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrin işgal girişiminin başladığı saatlerde camilerde Fetih Suresi’nin okunması talimatını verdi.

Kuran’ı Kerim’in 48’inci suresi olan Fetih Suresi, adını ilk ayetinden alan ve Hudeybiye Barışını fetih olarak belirleyen çok önemli bir suredir. Barışı tarif ederken, onurlu bir zafer ve göz kamaştırıcı bir başarı diye tanımlar, bunu apaçık bir fetih olarak ilan eder.

Hudeybiye Barış Anlaşması, maddeleri itibariyle, peygamberin arkadaşları için ümit kırıcı ve endişe vericiydi. Umre yapmadan Mekke’nin yakınından geri dönmek, mültecilerin tek taraflı iadesi, ‘ALLAH Resul’ü’ ünvanının anlaşma metninden çıkarılması gibi maddeler, askeri bakımdan güçlü olan mümin sahabilere çok ağır gelmişti.

Hz. Ömer, bu durum karşısında infialini gizleyememişti. Hz. Muhammed (S.A.V) ise amacımız olan barışa ulaştık diyerek arkadaşlarını ikna etmeye çalışıyordu ki, ‘Fetih Suresi’ nazil oldu. Fetih, artık savaşın değil barışın karşılığıydı. Ne yazık ki, sonraki dönemlerde fetih kavramı, istilanın, işgalin ve savaşın parolasına dönüştü. Tıpkı bugün olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, din görevlilerine camilerde fetih suresini okuma talimatı verilerek bu tarihi çarpıtma tekerrür etmektedir.

Bunu esefle kınıyor, bir uzlaşma ve anlaşma ilkesini sembolize eden bu mesajın, din görevlileri tarafından da idrak edilerek amacına uygun bir şekilde barış dualarına dönüştürüleceğini ümid ediyoruz.”