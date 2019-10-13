HDP’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına izin çıkmadı: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde HDP’nin 7’nci kuruluş yıl dönümü için yapılan etkiliğe kaymakamlık izin vermedi. Polis, HDP ilçe binası önünde basın toplantısı düzenleyen gruptan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, etkinliğin kaymakamlıkça yasaklanması üzerine HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile milletvekilleri ve belediye eş başkanları, partinin Beşiktaş İlçe Örgütü’nde basın toplantısı düzenledi.

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Basın toplantısının ardından ‘Biji berxwedan Rojava’ (Yaşasın Rojava direnişi) sloganıyla dağılan kalabalığa müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

