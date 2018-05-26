HDP’nin Köln mitingi: Alman makamları sözcülerin konuşmasına izin vermedi

Alman makamlarına gösterilen tepkiler neticesinde, Köln Neumark Meydanı’nda bugün düzenlenen mitingde HDP sözcülerine konuşma yasağı getirildi.

Almanya’nın, siyasi partilere yönelik getirdiği toplantı yasağına rağmen, Köln kentinde ‘HDP’ye destek mitingi’ için izin vermesi çok tartışılmıştı. Dışişleri Bakanlığı buna tepki gösterdiği açıklamasında bunun çifte standart olduğu vurgulanarak, ‘ikiyüzlü yaklaşımın şiddetle kınandığı’ belirtilmişti.

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Gelişmeler sonucunda HDP mitingine izin veren Alman makamları HDP sözcülerine konuşma izni vermedi.

DHA’nın haberine göre, HDP bayraklarıyla donaltılan alanda miting başlamasına az bir zaman kala, meydanda bulunan Alman polisi ile mitingi organize eden komite arasında yoğun görüşmeler yaşandı. Alman polis yetkilileri, mitingde HDP milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen isimlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini komiteye bildirdi. Polisin uyarısı üzerine miting programında yer alan ve bir süre önce milletvekiliği düşürülen Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım, alana gelseler de mitingde konuşma yapamadılar.

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Mitingi organize edenlerden, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı ve HDP’den önce milletvekili aday olan ama dün adaylığı iptal edilen Turgut Öker bir konuşma yaptı.

Miting görevlileri tarafından “Bugün sadece HDP’ye destek sağlamak için buradayız. HDP bayrakları dışında herhangi bir örgüt ya da başka semboller kullanılmasın” uyarıları da yapıldı.

Erdoğan’a izin verilmemişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçimler öncesinde Avrupa’da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından akıllara ilk olarak Almanya gelmiş, ancak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söylemişti.