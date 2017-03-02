HDP’nin kampanya şarkıları tanıtıldı: ‘Hayır diyelim, hepimiz kazanalım’ ve ‘Bêjin Na’

Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı kampanyasını bugün başlatan HDP, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere ‘Hayır’ şarkıları yayınladı.

Üç ilde düzenlenen toplantılarda ‘henüz tutuklanmamış’ ağır toplar HDP’nin, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet istemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine neden ‘Hayır’ dediğini aktardı.

Partinin referandum sürecinde kullanacağı şarkılar da görücüye çıktı. HDP genel merkezinin Twitter hesabından paylaştığı ‘Hayır diyelim hepimiz kazanalım’ adlı şarkı şöyle:

HDP’nin Kürtçe şarkısı ‘Bêjin NA’ ise şöyle: