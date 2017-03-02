HDP’nin kampanya konuşması Baydemir’den: Çoğuz teke inmeyiz, topunuza ‘Hayır’

HDP’nin referandumda ‘Hayır’ kampanyasını başlattığı toplantıda konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, “Her şeye muktedir olacak… Tek dil, tek millet, tek şef olacak… Çoğuz, teke inmeyiz” mesajı verdi.

HDP, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ‘Hayır’ kampanyasını İstanbul, Diyarbakır ve İzmir’de eş zamanlı olarak bugün başlattı.

‘Topunuza ‘Hayır”

İstanbul’da gerçekleşen toplantıda konuşan Baydemir, anayasa değişikliği teklifinin farklılıkları kucaklamadığını belirterek şunları söyledi: “1924 Anayasası’ndan bugüne değin Kürtler, farklılıklar, zenginlikler, çeşitlilikler bu ülkenin bütün bizleri anayasalar içerisinde renklerini bulamadılar. Sorarım, 12 Eylül cunta anayasasında Kürtler var mı? Aleviler var mı, özgürlükler var mı? Eşitlik ve adalet, onurlu bir gelecek var mı? Hak, adalet, eşitlik ve özgürlük var mı? Ha 1982 cunta anayasası ha AKP-MHP dayatması.”

Bugünkü teklifin de eskileri aratmadığını söyleyen HDP sözcüsü, “Sorarım size bugünün darbesiyle Demirtaşları, Yüksekdağları Balukenleri, Çağlarları cezaevine koyanların getirdiği bu pakette Kürtler, Aleviler, demokrasi, adalet, özgürlük var mı? Al birisini, vur ötekine. Topunuza hayır” dedi.

‘Çoğuz, teke inmeyiz’

Anayasa paketinde bütün yetkilerin Cumhurbaşkanlığında toplanmasına da dikkat çeken Baydemir, şöyle devam etti: “Bunların dayattığı Anayasa’da bir gün forsunu takacak Cumhurbaşkanı olacak. Bir gün cübbesini giyecek hakim savcı olacak. Bir gün senin benim yerime parlamentonun yetkisini kullanacak, ferman çıkaracak. Bir gün postalını giyecek başkomutan olacak. ‘La sen ne yapıyorsun’ diyen kendisini cezaevinde bulacak. Her şeye muktedir olacak. Tek dil, tek millet, tek şef olacak. Allah’ın çeşit çeşit yarattığını teke indirecek. Bu şirktir, şirk. Biz tek değiliz ki? Biz Türk’üz, biz Kürt’üz, biz Ermeni’yiz, biz Süryani’yiz, biz Çerkes’iz, biz Aleviyiz, biz laikiz, bir dindarız. Biz işçiyiz, biz emekçiyiz, biz halkız. Hrant Dink’iz, aynı zamanda Tahir Ellçi’yiz, aynı zamanda Roboskili çocuklarız, Taybet Ana’ız. Çoğuz, teke inmeyiz.”

‘Derman değil ferman’

Anayasaların ortak paydada buluşarak yapılması gerektiğine vurgu yapan HDP sözcüsü şunları söyledi: “Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin dayatması ile Türkiye’nin tümünün alakası olabilir mi? Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş Eş Başkanlırımızın, milletvekillerimizin içinde sözünün olmadığı, 6 milyon oy temsili olan HDP’nin sözünün renginin yansımadığı bir anayasa Türkiye’nin anayasası olabilir mi? Gazetecilerin cezavinde olduğu, yazamadığı ya da sürgünde olduğu bir zemin içinde toplumun haber alma imkanının olmadığı bir zemin içerisinde bir anayasa toplumun tümünün anayasası olabilir mi? Elbetteki hayır. Bu paket olsa olsa demokrasinin de özgürlüğün de bir arada yaşama arzusunun katlinin fermanıdır. Bu paket derman değil fermandır. Bu paket maya değil tuzun kokmuş halidir. Tuzun kokmuş haline ‘Hayır’…”

‘Kayyıma da zukkuma da ‘Hayır”

Baydemir, bölgedeki il ve ilçe belediyelerine atanan kayyımların yeni sistemle kalıcı hale geleceğine dikkat çekti: “Yerel meclisleri bırakın. Bunlar oylarımızla seçtiğimiz 83 belediye eş başkanımızı zindana atıp, 81 belediyemize kayyım atadılar. Bunların belediyelerimize bile tahammülleri yok. Bu paket bir kişiye ülkenin her kurumuna kayyım atama paketidir. Bu paket Türkiye’ye kayyım paketidir. Ha kayyım, ha zukkum. Kayyıma, zehire, zukkuma hayır. Kayyım ne yapıyor? Kürt dilini yasaklıyor. Kadın düşmanlığı yapıyor. Kadından şoför olmaz diyor, kadın başkan oluyor başkan. Yani ha kayyım, ha zukkum. Kayyıma da zukkuma da ‘Hayır.”

‘Bu şere bir ‘Hayır’ çekelim’

HDP sözcüsü “Bütün Türkiyelilere çağrımızdır” diyerek şunları söyledi:“Gelin, sivil darbeyi, karşı darbeyi, OHAL’i ve kararnamelerin tamamını sandığa gömelim. Gelin, kentleri yakıp yıkan o zihniyeti sandığa gömelim. Gelin, Cumhuriyet tarihinin en büyük ‘şer‘i şu an kapıda; kapımıza şer dayatılmış. Bu şere bir ‘Hayır’ çekelim. Her şerde bir hayır vardır, bu şeri ‘Hayır’la hayıra dönüştürelim. Bu kez ‘Hayır’ da iyilik var ferahlık ve aydınlık var.”