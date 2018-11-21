HDP’nin ‘kadına yönelik şiddetin araştırılması’ önergesi mecliste reddedildi

HDP’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için verdiği meclis araştırma önergesi reddedildi.

Mezapotamya Haber Ajansı’nın haberine göre, önerge üzerine söz alan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir haftaya yayılan etkinliklerde kadınların kendi seslerini duyurmak için alanlarda olacağını belirtti.

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Kadınların tüm yaşam alanlarında hedef alınarak şiddete maruz kaldığını ve bunların cezasızlıkla sonuçlandığını belirten Taşdemir, “Toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor. Toplumun yarısı sistematik bir şekilde şiddete uğruyor. Kadınların yaşamın her alanında evde, cezaevinde, işyerinde şiddete uğruyor. Bu şiddetin amacı kadınları susturmak, itaat ettirmek. Her zaman söylediğimiz gibi kadına yönelik şiddet politiktir diyoruz” dedi.