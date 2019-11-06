HDP’nin ‘IŞİD’in alıkoyduğu kadınlar’ önergesine AKP’den ‘PKK’ çıkışı ve ret

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP grubunun ‘IŞİD tarafından alıkonulan kadınlar ve Türkiye’de IŞİD’in bu kadınları köle olarak satmak için WhatsApp üzerinden kurulan pazarların araştırılması’ için verdiği önerge üzerine yapılan görüşme sırasında, AKP ve HDP’li milletvekilleri arasında ‘terör’ tartışması yaşandı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Levent Gök Başkanlığı’nda toplanan TBMM Genel Kurulu’nda HDP grubunun verdiği ‘IŞİD tarafından alıkonulan kadınların araştırılması’ amacıyla Meclis araştırma komisyonunun kurulması önergesinin görüşmeleri AKP ve HDP’li milletvekillerinin karşılıklı tartışmasına dönüştü. Grubu adına söz alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, “IŞİD çetelerinin Türkiye’de nerelerde yuvalandıklarını, bu IŞİD çetelerinin nerelerde pazarlar kurduklarını, WhatsApp grupları üzerinden kadınları nasıl satılığa çıkardığını bu komisyonda araştıralım. Bir ilişkiniz yoksa bundan kaçacağınız bir durum da yok” şeklindeki sözleri AKP grubunun tepkisine neden oldu.

Reklam

Ayşe Acar Başaran: Gelin bir komisyon kuralım, IŞİD çetelerinin Türkiye’de nerede yuvalandıklarını, nerede pazarlar kurduklarını, Whatsapp grupları üzerinden kadınları nasıl satılığa çıkardıklarını araştıralım. Bir ilişkiniz yoksa bundan kaçacağınız bir durum da yok. pic.twitter.com/wRrcemRBOd — HDP (@HDPgenelmerkezi) November 6, 2019

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başaran’a şöyle yanıt verdi: “Bağdadi cehennemi boyladı. Diğer terör örgütlerinin başındakiler de yakında cehennemi boylayacak, haberiniz olsun. PKK’nın başındakileri söylüyorum, onun uzantıları da gerekli cevabı devletimizden alacak. Şimdi, PKK’nın HDP’yle olan iş birliğini dün ifade ettim. Gıkları çıkmaz. PKK bir terör örgütü müdür, terör örgütüdür. Size talimat verirler mi, verirler. Siz gıkınızı çıkarabilir misiniz, çıkaramazsınız.”

Muş, HDP sıralarına dönerek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kızların teröristlere peşkeş çekildiğini ileri sürdü. Muş’un “HDP, dağa adam devşirme partisi olarak çalışıyor” sözlerine HDP’li Başaran’ın, “Biz görmedik, kendiniz kucağınızda büyüttünüz” diye cevap vermesi üzerine Genel Kurul’daki tansiyon yükseldi. IŞİD militanlarını Türkiye’nin hapse attığını belirten AKP’li Mehmet Muş, “Siz sempatizanı ve sözcüsü olduğunuz PKK terör örgütünün güdümünden çıkacaksınız, terör örgütünü kınayacaksınız, o gencecik Kürt kızlarını dağa götüren ahlaksızlara karşı sesinizi çıkaracaksınız. Ondan sonra çıkıp da buradan bir ifadede bulunacaksınız” dedi.

Reklam

Tartışmaların ardından, yapılan oylamada HDP grubunun önerisi reddedildi.