HDP’nin ilçe binasına operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da HDP’nin Güngören ilçe örgütü binasına yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre binada 1 Mayıs ve seçimler hakkında ‘halk toplantısı’ düzenleniyordu.

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Binaya operasyon yapan polis, aralarında HDP İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek, MA’nın stajyer muhabirleri Melike Ceyhan ile Servet Karaduman’ın da olduğu 39 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Merter Keresteciler Polis Karakolu’na götürüldü. Operasyonun gerekçesi bilinmiyor.

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Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), Çiçek ve dokuz HDP’li yöneticinin Vatan’daki emniyet müdürülüğüne götürüldüğünü bildirdi.

ÖHP’nin verdiği bilgiye göre diğer kişiler serbest bırakıldı.