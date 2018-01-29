Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin iki il eş başkanı daha tutuklandı

Share41
WhatsApp
Flip
Pin
Pocket
+1
Shares 42

 

HDP’nin Çanakkale il eş başkanı Seza Beytaş ve Niğde il eş başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı.

Beytaş ve Özkan

Çanakkale polisi, PKK propagandası yaptığı iddiasıyla Beytaş’ı bugün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten HDP’li siyasetçi adliyeye sevk edildi. Beytaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reklam

HDP’li başkanın beş gün önce Afrin harekatı paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Üç gözaltı bir tutuklama

Niğde’de HDP’nin il eş başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasıyla suçlananlardan öğrenci ve emekli mahkemeden serbest kaldı, siyasetçi ise tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Son bir haftada 311 kişiye sosyal medya gözaltısı


Share41
WhatsApp
Flip
Pin
Pocket
+1
Shares 42

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...