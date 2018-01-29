HDP’nin iki il eş başkanı daha tutuklandı

HDP’nin Çanakkale il eş başkanı Seza Beytaş ve Niğde il eş başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı.
Çanakkale polisi, PKK propagandası yaptığı iddiasıyla Beytaş’ı bugün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten HDP’li siyasetçi adliyeye sevk edildi. Beytaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP’li başkanın beş gün önce Afrin harekatı paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Üç gözaltı bir tutuklama
Niğde’de HDP’nin il eş başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. gözaltına alındı.
Sosyal medyada terör propagandasıyla suçlananlardan öğrenci ve emekli mahkemeden serbest kaldı, siyasetçi ise tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.