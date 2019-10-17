HDP’nin Hakkari il eş başkanına 10 yıl dört ay ceza

HDP Hakkari İl Eş Başkanı Sinan Kaya’ya 10 yıl dört ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşması bugün yapıldı.

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Duruşmada Kürtçe savunma yapan Kaya, hakkındaki iddiaları reddetti.

Mahkeme, HDP’li başkana ‘örgüt propagandası’ ve ‘örgüte yardım ve yataklık’ suçlamasıyla dokuz yıl altı ay hapis cezası verdi.

Kaya ‘polis mukavet’ten ise 10 ay hapse mahkum edildi.

Tutuklanmayan Kaya, mahkeme çıkışında ‘suçlamaların gayri hukuki’ olduğunu söyledi.