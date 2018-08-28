HDP’nin gündemi: Eş başkanlar Öcalan’ın avukatlarını ziyaret etti

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile milletvekillerinden oluşan bir heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarının bağlı olduğu Asrın Hukuk Bürosu’nu ziyaret etti.

Evrensel’in haberine göre Buldan, ziyaret sonrası heyet adına bir açıklama yaptı.

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HDP ve HDK olarak Öcalan’ın avukatlarının bulunduğu hukuk bürosu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Buldan, “Sayın Öcalan’ın avukatları ve ailesi ile görüştürülmediği bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye hakları ve toplumu şunu çok iyi bilmelidir, 2011 yılında başlayan ve 2015 yılına kadar devam eden barış ve müzakere süreci Türkiye’nin yarını açısından önemlidir ve bugün Türkiye’de yaşanan kriz ve kaoslar birebir İmralı’da uygulanan tecritle ilgilidir” diye konuştu.

Türkiye’de kriz ve kaosların sona ermesi için Öcalan’ın önemli bir misyon üstlendiğini savunan Buldan, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin demokratikleşmesi için önemli görüş ve perspektifler sunmuştu. Ailesi ve avukatlarının kendisi ile görüştürülmemesinin sebebinin bugünkü atmosferle ilgili olduğunu belirtmek isterim. Ama biz daha önce karın ve yağmurun çok şiddetli olduğu dönemlerde de Sayın Öcalan ile görüşmeler yapabiliyorduk. Demek ki bu bir konsepttir. Demek ki ülkeyi yönetenler savaş konseptini esas almışlardır. Savaş konseptini esas alan ve barış konseptini ellerinin tersiyle itenlere şunu söylemek istiyoruz: Savaş sadece Kürtleri etkilemiyor, atılan bombalar sadece Kürtlerin sofrasına düşmüyor. Bunlar Türkiye halklarının birebir mağdur olmasını beraberinde getiriyor.”