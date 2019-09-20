HDP’nin gençlik festivaline izin yok: Uzunmuş, kamu düzenini bozarmış

HDP İstanbul ilk gençlik meclislerinin düzenlemek istediği Gençlik Kültür ve Sanat Festivali’ne İstanbul Kaymakamlığı önce ‘süre uzun’ diye, sonra da ‘kamu düzenini bozar’ diye izin vermedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

HDP İstanbul basın komisyonu, kaymakamlığın süre kısaltılıp tekrar yapılan başvuruyu da ‘kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle’ reddettiğini açıkladı.

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HDP İstanbul basın komisyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “HDP İstanbul İl Gençlik Meclisleri olarak gerçekleştirmek istediğimiz Gençlik Kültür ve Sanat Festivali’ne sürenin uzun olduğu gerekçesiyle kaymakamlık tarafından izin verilmemiştir. Süre kısaltılıp tekrardan yapılan başvuru da kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bizlere dayatılan bu keyfi uygulamaya dair yarın saat 13.00’de HDP İstanbul İl Örgütü’nde basın açıklaması gerçekleştireceğiz.”