HDP’nin farklı aldığı Diyarbakır, Mardin ve Van’da mazbatalar halen verilmedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart’taki yerel seçimlerde HDP’nin farklı kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van’da mazbatalar halen verilmedi.
YSK verilerine göre HDP adayları Diyarbakır’da 248 bin 938, Mardin’de 65 bin 794, Van’daysa 64 bin 455 oy farkla kazandı. Bu illerdeki geçersiz oyların tümü rakip adaylara gitse dahi sonuçlar değişmiyor.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır ve Van’da belediye eş başkanları YSK’ya giderek dilekçe verdi. Mardin’de ise büyükşehir belediyesi eş başkanı seçilen Ahmet Türk’ün avukatları il seçim kuruluna giderek mazbatayı talep etti.
YSK’nın uygulamaya gerekçe olarak bu illerde ve ilçelerinde AKP’li yetkililerin seçim kurullarına yaptığı itirazları gösterdiği belirtildi.
Bugüne kadar mazbatasını alan HDP’li belediyeler şunlar:
İl
Kars
Batman
İlçe ve belde
Adıyaman’ın Kömür beldesi
Ağrı’nın Patnos ilçesi
Bitlis’in Güroymak ilçesi
Diyarbakır’ın Çınar, Ergani ve Kocaköy ilçeleri
Elazığ’ın Sarıcan beldesi
Mardin’in Mazıdağ ilçesi
Muş’un Varto ve Bulanık ilçeleri ile Erentepe beldesi
Şırnak’ın Silopi, Cizre ilçeleri ve Balveren beldesi
Van’ın Muradiye, Başkale ve Özalp ilçeleri
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