HDP’nin farklı aldığı Diyarbakır, Mardin ve Van’da mazbatalar halen verilmedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart’taki yerel seçimlerde HDP’nin farklı kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van’da mazbatalar halen verilmedi.

Fotoğraf: DHA

YSK verilerine göre HDP adayları Diyarbakır’da 248 bin 938, Mardin’de 65 bin 794, Van’daysa 64 bin 455 oy farkla kazandı. Bu illerdeki geçersiz oyların tümü rakip adaylara gitse dahi sonuçlar değişmiyor.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır ve Van’da belediye eş başkanları YSK’ya giderek dilekçe verdi. Mardin’de ise büyükşehir belediyesi eş başkanı seçilen Ahmet Türk’ün avukatları il seçim kuruluna giderek mazbatayı talep etti.

YSK’nın uygulamaya gerekçe olarak bu illerde ve ilçelerinde AKP’li yetkililerin seçim kurullarına yaptığı itirazları gösterdiği belirtildi.

Bugüne kadar mazbatasını alan HDP’li belediyeler şunlar:

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İl

Kars

Batman

İlçe ve belde

Adıyaman’ın Kömür beldesi

Ağrı’nın Patnos ilçesi

Bitlis’in Güroymak ilçesi

Diyarbakır’ın Çınar, Ergani ve Kocaköy ilçeleri

Elazığ’ın Sarıcan beldesi

Mardin’in Mazıdağ ilçesi

Muş’un Varto ve Bulanık ilçeleri ile Erentepe beldesi

Şırnak’ın Silopi, Cizre ilçeleri ve Balveren beldesi

Van’ın Muradiye, Başkale ve Özalp ilçeleri