HDP’nin Eskişehir il eş başkanlarına sekiz yıl dört ay hapis

HDP’nin Eskişehir il eş başkanlarına toplam sekiz yıl dört ay hapis cezası verildi.
Eş başkanlar Ahmet Uluçebi ve Işık Polat ile 11 kişi, 13 Aralık 2016’da ‘terör örgütü propagandası’ndan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Daha sonra Uluçebi ve Polat tutuklanırken, dokuz kişi tutuksuz yargılanmaya başlandı.
Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada eş başkanlar 13 Temmuz’da tahliye edildi.
Karar aşamasında tüm sanıklar beraatlerini isterken eş başkanlara dörder yıl ikişer ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, bir sanığı beraat ettirirken, diğer sanıklara çeşitli miktarlarda hapis cezaları verdi.