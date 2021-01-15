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Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin eş başkanları: Sıramız gelince aşı olacağız

HDP’nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, sıra geldiğinde Covid-19 aşısı yaptıracaklarını bildirdi.

Fotoğraf: HDP

Buldan ve Sancar’ın ortak açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın eş başkanları aradığı belirtilerek, tüm siyasetçileri kamuoyu önünde aşı yaptırmaya davet ettiği anımsatıldı.

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Açıklamada, Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu’yla durumun değerlendirildiği ve davetin daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun olmadığının belirlendiği dile getirildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir. Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Siyasetçilere çağrı

Çin’den satın alınan CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından 14 Ocak’ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlanmıştı.

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Sağlıkçılardan bir gün önce aşılanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vatandaşlara örnek olması açısından siyasetçilere aşı olmaları çağrısında bulunmuştu.

Şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sırasını bekleyeceğini açıklamıştı.

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