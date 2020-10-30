HDP’nin Diyarbakır il eş başkanları tutuklandı

HDP’nin Diyarbakır il eş başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı.
Uyanık ve Ceylan, Diyarbakır başsavcılığın soruşturması kapsamında 22 Ekim’de gözaltına alınmıştı. Partinin il ve Yenişehir ilçe başkanlığı da aranmıştı.
Ceylan ve Uyanık, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İki HDP’li isim, mahkeme tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye’ olma suçundan tutuklandı.
Yenişehir ilçe eş başkanları Remziye Sızıcı ve Kasım Kaya ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HDP, Twitter hesabından il başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.