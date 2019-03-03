HDP’nin Diyarbakır il binasına operasyon: Açlık grevi yapan beş kişi gözaltında

Diyarbakır’da HDP’nin il binasına polis operasyonu düzenlendi.
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eş başkanı ve HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan görüş yasağının kaldırılması amacıyla açlık grevini sürdürüyor.
Partinin Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ ve beş kişi de bugün HDP’nin Diyarbakır il binasında açlık grevine başlamıştı.
AA’nın haberine göre polis, bugün akşam saatlerinde il binasına operasyon düzenleyerek Dersim Dağ haricindeki beş kişiyi gözaltına alındı.
Şüpheliler ‘terör örgütü PKK propagandası’ yapmakla suçlandı.
Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.