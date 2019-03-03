HDP’nin Diyarbakır il binasına operasyon: Açlık grevi yapan beş kişi gözaltında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde duyurulan ‘100 Günlük İcraat Programı’ndaki maddelerin birçoğuyla ilgili ya hiç adım atılmadığı, ya da çok sınırlı hamleler yapıldığı savunuldu.