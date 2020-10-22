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Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin Diyarbakır eş başkanları gözaltında

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyat Ceylan ve Hülya Alökmen gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır’da terör soruşturması kapsamında HDP’nin il ve Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerince arama yapıldı. İl eş başkanları ve Yenişehir ilçe başkanı gözaltına alındı.

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HDP, resmi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “İktidar demokratik siyasete karşı suç işlemeye devam ediyor. Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan İl Eş Başkanlarımız Zeyat Ceylan ve Hülya Alökmen’in de ifade ettiği gibi bu mücadeleyi engelleyemeyeceksiniz!”

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