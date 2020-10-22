HDP’nin Diyarbakır eş başkanları gözaltında

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyat Ceylan ve Hülya Alökmen gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır’da terör soruşturması kapsamında HDP’nin il ve Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerince arama yapıldı. İl eş başkanları ve Yenişehir ilçe başkanı gözaltına alındı.

Reklam

HDP, resmi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “İktidar demokratik siyasete karşı suç işlemeye devam ediyor. Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan İl Eş Başkanlarımız Zeyat Ceylan ve Hülya Alökmen’in de ifade ettiği gibi bu mücadeleyi engelleyemeyeceksiniz!”